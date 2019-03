Micron Technology-Calls mit 170%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnten die Gewinnmitnahmen bei der Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038) bald zu Ende sein. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Micron Technology markierte am 26. Dezember 2018 ein Tief bei 28,39 USD. Danach drehte die Aktie massiv nach oben und durchbrach Anfang Februar den Abwärtstrend seit Mai 2018. Nach einem Hoch bei 43,99 USD setzten am 25. Februar Gewinnmitnahmen ein. Diese können bisher als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend eingeordnet werden. Dieser verläuft heute bei ca. 37,24 USD. Damit beginnt eine wichtige Unterstützungszone, die bis 36,19 USD reicht.

Ausblick: Im Bereich um 37,24 - 36,19 USD könnten die aktuellen Gewinnmitnahmen zu Ende gehen. Anschließend wäre ein Anstieg bis 43,99 - 45,31 USD möglich. Sollte Micron Technology allerdings per Tagesschlusskurs unter 36,19 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Abgaben in Richtung 30,48 oder sogar 28,39 USD würden dann drohen."

Wer beim aktuellen Micron Technology-Kurs von 37,50 USD von einem bald einsetzenden Kursanstieg auf 43,99 USD ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 USD

Der Deutsche Bank-Call-Optionsschein auf die Micron Technology-Aktie mit Basispreis bei 40 USD, Bewertungstag 12.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000DS06695, wurde beim Micron Technology-Kurs von 37,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,131 USD mit 0,25 - 0,27 Euro gehandelt.

Wenn die Micron Technology-Aktie im kommenden Monat auf 43,99 USD ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,7713 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Micron Technology-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,7713 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ57ZM2, wurde beim Aktienkurs von 37,50 USD mit 0,28 - 0,30 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Micron Technology-Aktie auf 43,99 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Micron Technology-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,81 Euro (+170 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Micron Technology-Aktien oder von Hebelprodukten auf Micron Technology-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de