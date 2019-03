Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - UBM Development (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) hat 2018 in jeder Beziehung ein Rekordjahr abgeliefert: Mit einem vorläufigen Gewinn pro Aktie von EUR 5,3 und einem Ergebnis vor Steuern von EUR 55 Mio. markiert 2018 ein neues Rekordjahr, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

