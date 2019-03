Hannover (www.anleihencheck.de) - Die südamerikanische, supranationale Förderbank CAF wurde von der Ratingagentur S&P um einen Notch abgestuft, so Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Die CAF verfüge nun über ein Splitrating (AA-/Aa3/A+). Begründet werde das Downgrade mit dem Engagement der CAF in Venezuela. S&P gehe davon aus, dass die weiterhin äußerst schwache ökonomische Situation in Venezuela zu Zahlungsausfällen an die CAF führen werde. Angeführt werde, dass Venezuela bereits Zinszahlungen an die Inter-American Development Bank eingestellt habe. Der Ratingausblick der CAF verbleibe negativ, da man mit einer 33% Wahrscheinlichkeit von einem Zahlungsausfall Venezuelas ausgehe, was das Enterprise Risk Profile nach Ansicht von S&P weiter schwäche. Die CAF habe insgesamt USD 3,4 Mrd. Exposure in Venezuela. Das mache rund 14% ihres gesamten Kreditportfolios aus. Da die CAF nicht in Artikel 117 (2) CRR explizit genannt werde, sei sie mit einem Risikogewicht von 50% zu klassifizieren. Bonds der CAF seien nicht LCR-fähig. Die CAF habe rund EUR 6,0 Mrd. (durchschnittliche Laufzeit: 5,01 Jahre) an in Euro denominierten Bonds ausstehend. (Ausgabe vom 06.03.2019) (07.03.2019/alc/a/a) ...

