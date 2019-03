Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Vonovia-Aktie in ihre "EMU Top Picks"-Liste aufgenommen. Der Immobilienkonzern habe gutes Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Wan Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die zuletzt negative Anlegerstimmung für die europäischen Immobilienwerte dürfte sich aufhellen./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-07/12:13

ISIN: DE000A1ML7J1