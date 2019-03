Zahlen: Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (FFO 1) erhöhte sich im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro, wie der DAX-Konzern heute früh in Bochum mitteilte. Damit traf der Immobilienkonzern seine obere Zielvorgabe, muss sich durch Neubauten allerdings auch den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Von dem Gewinnzuwachs sollen auch die Anteilseigner profitieren, die Dividende wird für 2018 wie geplant um 12 Cent auf 1,44 Euro je Aktie steigen. Besonders die zuletzt getätigten milliardenschweren Zukäufe im Ausland sowie höhere Mieteinnahmen haben Deutschlands größtem Immobilienkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Außerdem profitierte das Bochumer Unternehmen von seinen Dienstleistungen rund um das Gebäude.

Dividende steigt

Technisch ist der Vonovia-Aktie am Donnerstag ein Meisterstück gelungen. Nachdem Anfang dieses Jahres wie bei vielen anderen börsennotierten Titeln eine klare Aufwärtsbewegung einsetzte, fiel das Papier des Immobilienkonzerns bereits Anfang letzten Monats in eine kurzfristige Korrektur und setzte mustergültig an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 42,28 ...

