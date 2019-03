• BET-AT-HOME (WKN: A0D NAY; 60,10 €) lieferte die erwarteten Rekordzahlen für 2018. Bei der Dividende (6,50 €) sattelte man sogar auf unsere vermuteten 6,25 € noch drauf. Somit liegt die Dividendenrendite bei über 10 %. Aber: Beim Ausblick wird man moderater. Aufgrund regulatorischer Probleme rechnet man das Schweizgeschäft per 2019 komplett raus, sodass es 2019 vermutlich zu Gewinnrückgängen kommen wird. Ein weiteres Problem könnte in einem möglichen Verbot von Live-Wetten in Deutschland liegen, womit wir aber vor 2020/21 nicht rechnen. Mit rd. 4,20 € freiem Cashflow je Aktie bleibt bet-at-home eine Cash-Maschine. Wir warten auf einen Rücksetzer.



