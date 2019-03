Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,00 Euro belassen. Der Einzelhandelskonzern habe solide Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positive Zeichen habe es vom Geschäft in den USA und in Belgien gegeben, während es in den Niederlanden schwieriger gewesen sei. Der mittelfristige Plan zu den Kosten beeindrucke./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-07/12:22

ISIN: NL0011794037