Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Bei den Zahlen des Gabelstaplerherstellers am 20. März stehe der Ausblick im Zentrum des Interesses, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der konservativen Kommunikationspolitik dürfte Jungheinrich ein Umsatzwachstum von höchstens fünf bis sechs Prozent im Jahresvergleich berichten, was im Rahmen der Konsensschätzungen liegen würde. Die Bewertung der Aktie, die lediglich einen stabilen operativen Gewinn (Ebit) im Vergleich zu 2018 einpreise, erscheine zu skeptisch./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:35 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-07/12:23

ISIN: DE0006219934