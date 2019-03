Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" belassen. Der Werbekonzern habe bereits im Januar über eine starke Umsatzentwicklung und nun über eine überraschend gute Margenentwicklung berichtet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu falle das für das erste Quartal 2019 angepeilte Umsatzwachstum aus eigener Kraft höher als am Markt erwartet aus./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-03-07/12:35

ISIN: FR0000077919