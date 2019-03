Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe für das vergangene Jahr im Rahmen der Erwartungen berichtet und den Ausblick für 2019 bestätigt, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts von Analyst Thomas Rothäusler hervor. Eine leicht negative Überraschung sei die Goodwill-Abschreibung gewesen. Die Verschuldung von Voniva sei noch immer recht hoch./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 03:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 03:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-03-07/12:43

ISIN: DE000A1ML7J1