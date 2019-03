Während sich das KGV großer Beliebtheit als Indikator selbst für den Gesamtmarkt erfreut (z.B. nach der Art von Robert Shiller), bleibt das KUV als stabilere und treffsichere Größe nahezu unbeachtet.



Warum das so ist und was der Indikator aktuell sagt, zeigt das Wochenupdate. Die klassische Börsenampel stand in diesem Jahr bislang auf der falschen Seite. Validere Barometer liefern erst die Börsendienste. Nun steht jedoch auch bei der Ampel ein Kurswechsel bevor. Der Blick auf die Weltmärkte zeigt einen Abbau der extrem überkauften Situation, aber mittelfristig eine bullishere Situation an. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.