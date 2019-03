Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Modekonzerns hinterlasse einen uneinheitlichen Eindruck, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Während der Ausblick für den operativen Gewinn in diesem Jahr den Konsensschätzungen entspreche, bleibe die Ausweitung der Marge unter dem Vierjahresdurchschnitt. Die Zunahme der Lagerbestände habe sich zwar abgeschwächt, aber nicht auf ein einstelliges prozentuales Niveau./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-07/12:50

ISIN: DE000A1PHFF7