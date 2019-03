Stuttgart (ots) -



Die Position des Publishers für die Medienmarken des Bereichs Sport und Lifestyle beim Special-Interest-Medienhaus ist neu besetzt worden. Ab sofort übernimmt Markus Gries diese Aufgabe und ist in seiner Funktion für die Fahrradtitel des Hauses, OUTDOOR und CAVALLO verantwortlich.



Der 43-jährige Special-Interest-Experte verstärkt mit seinen Erfahrungen - unter anderem als Verlagsleiter Zeitschriften und Gesamtanzeigenleiter beim Delius Klasing Verlag - das Publisher-Team der MOTOR PRESSE STUTTGART. Zu seinen weiteren wichtigen Karrierestationen zählen Tätigkeiten als Verlagsleiter des freundin-Verlags sowie Geschäftsführungspositionen bei der Axel Springer Vertriebsservice GmbH und im Grosso.



"Ich bin sehr froh, dass wir mit Markus Gries einen Special-Interest-Fachmann für unser Medienhaus gewinnen konnten", sagt Nils Oberschelp, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der MOTOR PRESSE STUTTGART. "Mit seiner großen Erfahrung in diesem Bereich ist er gerade im herausfordernden Transformationsprozess eine Bereicherung für unser Unternehmen", so Oberschelp.



Ulli Hartmann, bisher Publisher für den Bereich Sport, verlässt die Motor Presse Stuttgart in beiderseitigem Einvernehmen. Nils Oberschelp: "Ich danke ihm herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit und sein großes Engagement für die Sportmarken unseres Hauses. Unter seiner Führung wurden das Portfolio um die Medienmarke KARL erweitert und die Events unserer Marken sowie die Vermarktung von MTB News erfolgreich ausgebaut. Ich wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute."



