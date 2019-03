BlackRock erhöht seinen Anteil an Wirecard (WKN: 747206) erneut. Das geht aus der neuesten, am Donnerstagvormittag veröffentlichten Stimmrechtsmeldung hervor. Demnach besitzt BlackRock einen Direktanteil am DAX-Konzern via Aktien in Höhe von 3,53% (zuvor 3,25%). Die heutige Meldung bezieht sich auf den 1. März. Zwischenzeitlich war BlackRock im Februar unter die Schwelle von 3% gerutscht.

Aus den Stimmrechtsmeldungen von BlackRock lassen sich wohl nur schlecht zuverlässig künftige Kursbewegungen in Bezug auf die Wirecard-Aktie antizipieren, da BlackRock als ETF- bzw. Fondsanbieter u.a. schlichtweg zur fortlaufenden ...

