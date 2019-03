London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Investors, die weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft, wurde beim Österreichischen Fondspreis 2019 für ihren Fonds Janus Henderson Horizon European Growth R1 (ISIN LU0506436111/ WKN A1CZPQ) in der Kategorie "Aktienfonds Europa" als "herausragend" ausgezeichnet, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...