Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie ist zurück



- Familienzuwachs und neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: ab Montag, 25. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II



Ein neues Reimännchen ist unterwegs: Konny und Manu sind ganz aufgeregt. Töchterchen Janina ist schwanger und der Geburtstermin steht kurz bevor. Zudem bekommt Konny zwei verlockende Angebote: Die Teilnahme am bekannten "Werner-Rennen" und die nächste große Tour mit einem Monster-Wohnmobil - dieses Mal durch Neuseeland. Doch ist sein Engelchen Manu dafür auch Feuer und Flamme?



In den drei neuen Folgen der beliebten RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" steht bei den Kult-Auswanderern ein ganz besonderes Ereignis bevor: Enkelchen Nummer Drei ist unterwegs. Tochter Janina ist hochschwanger und Oma und Opa sitzen auf heißen Kohlen. Vor allem Manu platzt fast vor Vorfreude und kann es nicht abwarten, das Baby endlich in den Armen zu halten. Sobald der Anruf von Schwiegersohn Coleman kommt, wollen Konny und Manu den nächsten Flieger nach Texas besteigen - allerdings wurde bei Hündin Phoebie, die seit fast neun Jahren Teil der Familie ist, Knochenkrebs diagnostiziert. Konny und Manu möchten die kranke Hündin auf keinen Fall allein lassen und warten auf die Ankunft von Hundesitterin und Freundin Sandra aus Deutschland, die sich zwischenzeitlich um Phoebie kümmern wird. Werden sie es noch rechtzeitig nach Austin schaffen?



Zudem bekommt der Heimwerkerkönig ein Angebot, das ganz nach seinem Geschmack ist: Aus Schleswig-Holstein erhält er die Einladung, beim "Werner-Rennen" in Hartenholm anzutreten. Das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Er macht sich auf die Suche nach einem schnittigen Oldtimer, mit dem er an den Start gehen kann.



Kumpel Bernd, der Manu und Konny vor einem Jahr bereits zu einer Testfahrt durch Australien überredet hat, bietet den beiden nun an, eine weitere Testfahrt mit dem Monster-Wohnmobil zu unternehmen. Diesmal soll es nach Neuseeland gehen. Entscheiden sich die Reimanns für das nächste wilde Abenteuer oder zieht Manu die Handbremse?



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



