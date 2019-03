Trotz der Konjunktursorgen steigen die Ölpreise wieder. Aber nur, solange die OPEC diszipliniert bleibt, Michael Blumenroth?



Sehen wir bereits ein knapperes Angebot an Öl, wo doch die OPEC weniger fördert? Was erwarten Analysten für das erste Halbjahr? Legen Ölpreise noch zu oder schlägt sich die Konjunkturschwäche nieder? Fragen an Michael Blumenroth...