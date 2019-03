In der 800% Strategie finden Leser neben dem Optionsscheindepot, welches hervorragend in das Jahr 2019 gestartet ist, außerdem noch ein Aktiendepot. Dieses dient als konservativer Baustein. Die Performance kann sich jedoch sehen lassen seit der Auflage im Jahr 2014 steht ein Plus von über 70 Prozent zu Buche.

