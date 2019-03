In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Daimler, Volkswagen, Schaeffler, Geely, BYD, Nio und Tesla. 2018 war ein schwieriges Jahr für die Automobilbranche. Aber es verdichten sich die Anzeichen, dass 2019 noch weitaus dramatischer wird. Die Dieselkrise belastet weiterhin, der chinesische Automarkt zeigt sich anhaltend schwach und das Thema Elektromobilität kostet zunächst einmal viel Geld und sorgt zudem für Kaufzurückhaltung. Die am frühen Donnerstag von Geely vorgelegten Verkaufszahlen machen es deutlich: In China läuft es alles andere als rund. Geely hat im Februar 24 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Das lässt befürchten, dass andere Hersteller ähnliche Rückgänge zu verzeichnen haben. Die deutschen Autohersteller verkaufen 30 bis 40 Prozent ihrer gesamten Produktion nach China - weitere Hiobsbotschaften sind da fast schon vorprogrammiert. Nur die Hersteller, die früh genug auf E-Mobilität gesetzt haben, sind von der Marktschwäche nicht betroffen. Im Gegenteil, sie sind sogar die Gewinner der Krise. Hier sind vor allem BYD und Tesla zu nennen. Der relativ junge Elektroauto-Hersteller Nio hat indes mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die Aktie ist schwer unter Druck geraten. In der Autobranche wird nichts so bleiben, wie es einmal war. Die Veränderungen sind massiv und es wird mehr Verlierer als Gewinner geben. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.