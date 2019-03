Themen heute:

KLEMENT: elektrisches Zweiradkonzept von SKODA für nachhaltige Mikromobilität in der Stadt /// Autogas behauptet sich erneut als Alternativkraftstoff Nr. 1

1.

Mit dem Mobilitätskonzept KLEMENT zeigt ŠKODA auf dem Genfer Auto-Salon, wie sich der Automobilhersteller in Zukunft Mikromobilität in Großstädten vorstellt: elektrisch, innovativ und modern. Der integrierte 4-kW-Radnabenmotor beschleunigt KLEMENT auf eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 45 km/h, Gas und Bremse lassen sich über schwenkbare Pedale bedienen.

Das ermöglicht ein ebenso innovatives wie kinderleichtes Handling. Eine hydraulische Bremse vorn mit ABS-Funktion sowie ins Fahrzeug integrierte LED-Lichter sorgen jederzeit für eine sichere Fahrt. KLEMENT spannt außerdem den Bogen zu den Ursprüngen des Unternehmens: Vor 124 Jahren nahm die Geschichte von ŠKODA unter den Gründervätern Václav Laurin und Václav Klement mit der Herstellung von Fahrrädern ihren Anfang.

Bei ŠKODA AUTO, sagt man: "Mikromobilität gewinnt in Städten immer stärker an Bedeutung. Mit dem KLEMENT präsentieren wir auf dem Genfer Auto-Salon, wie wir uns die Zukunft der Mikromobilität vorstellen: Nachhaltig, innovativ, elektrisch und puristisch-modern designt. Der KLEMENT ist ein modernes, dynamisches und leicht zu bedienendes Fahrzeug und rückt die Marke ŠKODA weiter ins Bewusstsein einer jungen, aktiven Zielgruppe mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein. Das Konzept passt perfekt zu unseren Kunden und unserer E Mobilitäts Strategie. +++Wir prüfen deshalb, ob und wie dieses spannende, neue Mobilitätskonzept unser Portfolio in Zukunft ergänzen könnte."

2.

Autogas schneidet nach den jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Fahrzeugbestand wieder als stärkster Alternativkraftstoff am deutschen Markt ab. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) sieht in der positiven Entwicklung bei den Neuzulassungen frischen Wind für die Branche.

Am 1. Januar 2019 waren laut KBA 395.592 Autogas-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Im Januar 2019 konnte Autogas zudem im Vergleich zum Januar 2018 ein Plus von 123,4 Prozent bei den monatlichen Neuzulassungen vorweisen. Den Rückgang im Bestand im Vergleich zum Januar 2018 führt der DVFG darauf zurück, dass Altfahrzeuge aus dem Markt ausgeschieden sind, deren Zahl durch den Zuwachs bei den Neuzulassungen nicht vollständig aufgefangen werden konnte. Hinter Autogas-PKW rangieren im Bestand der alternativen Antriebe Hybrid- (341.411), Elektro- (83.175) sowie Erdgasfahrzeuge (80.776).

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.