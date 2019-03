Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIP-Wachstum im Euroraum von Konsum und Investitionen getragen

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte und die Bruttoanlageinvestitionen haben im vierten Quartal 2018 der Eurozone zu einem moderaten Wachstum verholfen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Damit wurde die zweite Schätzung vom 14. Februar - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.

IWH senkt Wachstumsprognose für 2019 deutlich

Die deutsche Wirtschaft wird nach einer neuen Prognose in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent wachsen. "Im Winterhalbjahr 2018/2019 ist die Weltwirtschaft vor allem aufgrund wirtschaftspolitischer Risiken in eine Schwächephase geraten. In Deutschland nimmt die Konjunktur nur langsam wieder Fahrt auf", erklärte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zu der Prognose. Im Jahr 2020 soll die Wachstumsrate dann aber "auch wegen der höheren Zahl an Arbeitstagen auf 2,0 Prozent" steigen.

Griechisches BIP schrumpft im vierten Quartal

Die griechische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2018 einen Rückschlag erlitten. Wie die Statistikbehörde berichtete, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal war das BIP um 1,0 Prozent gewachsen. Binnen Jahresfrist lag die Wirtschaftsleistung um 1,6 Prozent höher. Im dritten Quartal hatte die Wachstumsrate noch 2,1 Prozent betragen.

EZB-Rat hat keine Einwände gegen Lane als EZB-Direktor

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat keine Einwände dagegen, dass der Ire Philip Lane Mitglied des EZB-Direktoriums wird. Lane sei eine in Währungs- oder Bankfragen anerkannte und erfahrene Persönlichkeit im Sinne von Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, teilte der Rat mit. Lane ist derzeit Präsident der Central Bank of Ireland und als solcher Mitglied des EZB-Rats.

Gericht verdonnert Behörde Efsa zur Freigabe von Glyphosat-Studien

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) muss mehreren Europaabgeordneten Zugang zu zwei Studien zur Toxizität und krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat gewähren. Das entschied das Gericht der Europäischen Union am Donnerstag. Die Efsa hatte fünf Antragstellern, darunter vier EU-Parlamentarier, den Zugang verweigert. Sie hatten dagegen geklagt.

Altmaier lehnt Heils Pläne gegen Dumping bei Paketboten ab

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein Gesetz gegen die Ausbeutung von Paketboten zurückgewiesen. Die von Heil geplante Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche lehnte Altmaier als "bürokratisch" und "falsch" ab. "Wir brauchen menschenwürdige Zustände, und der Mindestlohn muss eingehalten werden", sagte Altmaier der Düsseldorfer Rheinischen Post. Heils Forderungen gingen aber am Problem vorbei.

Altmaier mahnt mehr Anstrengungen für Chancengleichheit von Frauen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mehr Anstrengungen für die Chancengleichheit von Frauen in der Wirtschaft gefordert. Anläßlich des Internationalen Frauentages am Freitag sagte der CDU-Politiker, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland ohne die Leistung von Frauen nicht Weltspitze wäre.

Krankenkassen erzielten 2018 Überschuss von 2 Milliarden Euro

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 2 Milliarden Euro erzielt. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Die Betriebsmittel und Rücklagen der Kassen betrugen demnach zum Jahresende 21 Milliarden Euro, was etwa 1,1 Monatsausgaben entspricht.

Sebastian Dullien wird neuer Direktor des IMK

Sebastian Dullien wird neuer Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK. Der Berliner Volkswirtschaftsprofessor werde zum 1. April neuer wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, teilte das IMK mit. Der 43-Jährige folgt auf Gustav Horn, der das Institut seit seiner Gründung 2005 geleitet hat und in diesem Jahr sein 65. Lebensjahr vollendet.

Deutsche Flughäfen vermelden neuen Passagierrekord für 2018

Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr 2018 rund 122,6 Millionen Passagiere eine Flugreise an, ein neuer Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin weiter mitteilte, bedeutet der Wert einen Zuwachs um 4,2 Prozent im Vergleich zu 2017.

China/Währungsreserven Feb 3,090 Bill USD (Jan: 3,088 Bill USD)

China/Währungsreserven Feb stiegen um 2,256 Mrd USD zum Vormonat

Schweiz/SNB: Währungsreserven Feb 738,8 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Jan 742,4 Mrd CHF

