bet-at-home.com AG: Frankfurt Main Research AG nimmt Research Coverage der bet-at-home.com AG Aktie mit einem Kursziel von EUR 75,00 auf (BUY)

07.03.2019

Düsseldorf, 7. März 2019. Mit Veröffentlichung der Initialstudie vom 7. März 2019 hat die Frankfurt Main Research AG die Research Coverage der bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) aufgenommen. In ihrer Ersteinschätzung vergibt das Research-Haus mit klarem Fokus auf Small- und Midcaps in der DACH-Region der bet-at-home.com AG Aktie eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 75,00.

Über bet-at-home.com

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,0 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2018 trugen 301 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.