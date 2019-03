Die Deutsche Post will ihre kriselnde deutsche Brief- und Paketsparte wieder in die Spur bringen und so den operativen Gewinn spürbar steigern. "2019 werden wir einen großen Schritt nach vorne machen und im deutschen Brief- und Paketgeschäft deutlich besser aufgestellt sein", sagte Konzernchef Frank Appel am Donnerstag in Bonn.

