Evotec AG ist wieder bei Investoren unterwegs, und nimmt in nächster Zeit an folgenden Konferenzen teil: BioCapital Europe, Amsterdam, Niederlande Datum: Donnerstag, 14. März 2019, Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden, Deutschland Datum: Freitag, 05. April 2019 H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference, London, UK Datum: Montag, 08. April 2019 Kempen & Co Life Sciences Conference, Amsterdam, Niederlande Datum: Dienstag, 17. April 2019

