Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AURELIUS: Aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik - Aktienanalyse Mit einem Kursgewinn von mehr 1.600 Prozent in den vergangenen zehn Jahren gehört AURELIUS (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) zu den erfolgreichsten deutschen Aktien - trotz einer zwischenzeitlichen Short-Attacke durch den umstrittenen Hedgefonds Gotham City, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...