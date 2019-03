Linz (ots) - Einzigartiges Komplettpaket aus Software, Hardware und

Dienstleistung



Die in Linz (Österreich) ansässige iQCashNow GmbH bietet ab sofort als erster

Dienstleister in Europa ein mobiles POS-Terminalsystem an, das herkömmliche

Zahlungsmethoden und Kryptopayments in einem kompakten System verbindet. Damit

werden Zahlungen in Bitcoin, Ether & Co einfach und sicher für Kunden wie

Händler ohne großen Aufwand möglich. Für den stationären Betrieb wird lediglich

ein Stromanschluss benötigt, der Terminal selbst wird mit einem bestehenden WLAN

oder über eine integrierte SIM-Karte mit dem Internet verbunden.



Hardwareseitig verfügt der formschöne POS-Terminal über ein komfortables 5,5"

großes Touchscreen-Display, einen integrierten High-Speed-Drucker sowie eine

eingebaute Kamera inkl. QR-Code Erkennung. Dank seinen kompakten Abmessungen

(217mm x 89mm x 58mm), dem geringen Gewicht (450g) und einem leistungsstarken

Akku (7.4V/5200mAh), ist das Gerät auch für den mobilen Einsatz (30 Stunden

durchgehender Betrieb sowie 5.500 Druckaufträge) bestens gerüstet.



Durch die flexible Software sind im Betrieb fast keine Grenzen gesetzt, da nach

Kundenwunsch beliebige Zahlungsmethoden und Kryptowährungen implementiert werden

können. Zudem sind über ein eigenes Kundenportal alle Transaktionen jederzeit

transparent nachvollziehbar. Zusätzliche Sicherheit schafft die Option,

Kryptozahlungen bereits zum Zeitpunkt der Transaktion automatisch in Euro zu

konvertieren, um so das Risiko möglicher Kursschwankungen zu verhindern.



Mit einem unschlagbaren Preis von 379,- Euro, dem Wegfall der Servicegebühren in

den ersten 24 Monaten (danach 69,- Euro Jahresgebühr) sowie lediglich 1%

Transaktionsgebühren (Kryptopayments), stellt der Terminal den idealen Einstieg

für Händler dar, die von der wachsenden Akzeptanz von Bitcoin, Ether & Co im

stationären und mobilen Handel profitieren möchten. Als Zusatzfunktion kann der

Terminal zusätzlich auch als Krypto-Wechselautomat (Limit: 500,- Euro)

konfiguriert werden.



Der iQCashNow POS-Terminal ist ab sofort im Webshop (www.iqcashnow.com) oder

über ausgewählte Retailer verfügbar. Eine Installation vor Ort ist nicht

erforderlich, nach Inbetriebnahme wird der Terminal via Fernwartung konfiguriert

und freigeschaltet.



Darüber hinaus sind im Webshop auch kostenlose APIs und Plugins für alle

gängigen Shopsysteme verfügbar, mit denen Onlinehändler verschiedene

Kryptowährungen als alternative Zahlungsmethoden ihren Kunden anbieten können.

Die Abwicklung erfolgt auch hier gegen eine Transaktionsgebühr von nur 1% über

das transparente Kundenportal.



Über iQCashNow:



iQCashNow ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines

leistungsfähigen Blockchain-Ecosystems spezialisiert hat. Als

Full-Service-Anbieter ermöglichen das Unternehmen eine einfache, sichere und

schnelle Abwicklung von Transaktionen im Kryptowährungsbereich über

ATM-Wechselautomaten (europaweit 250 Standorte), POS-Payment-Solutions,

Webpayment-Schnittstellen, Online-Exchange-Plattformen sowie Digital-Banking-

und Debitkartenlösungen. Das Unternehmen verfügt aktuell über 15 Mitarbeiter und

betreibt Tochterfirmen in Deutschland, Spanien, Italien, Liechtenstein, Ungarn,

Griechenland und der Türkei.



Kontakt:

Gerald Wirtl

office@iqcashnow.com

Tel.: +43 (0)732 997732