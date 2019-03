Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Jahreszahlen von 17 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der Immobiliengesellschaft habe er seine Prognosen für das operative Ergebnis (FFO) und den Nettovermögenswert erhöht, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein weiterhin neutrales Anlagevotum begründete er mit der recht hohen Bewertung der Aktie./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 06:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 06:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-03-07/15:07

ISIN: DE0008303504