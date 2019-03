Twitter CEO Jack Dorsey investiert, trotz des Crashes am Krypto-Markt, weiterhin viel und regelmäßig in die Kryptowährung Bitcoin. Auch andere Tech-Unternehmen glauben an die Zukunft von Digitalwährungen. Twitter CEO Jack Dorsey glaubt weiterhin an Bitcoin. Am Montag gab er in einem Interview zu, dass er wöchentlich 10.000 US-Dollar Firmenkapital in die Kryptowährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...