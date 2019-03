Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gerresheimer von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 50 Euro gesenkt. Der Hersteller von Spezialverpackungen erscheine derzeit in zu schwacher Kondition, um sein Umsatzwachstum und die Margensituation zu verbessern, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien daher ambitioniert. Ungünstig sei die starke Abhängigkeit vom klassischen Pharmamarkt, der durch geringes Wachstum und Preisdruck geprägt sei./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-03-07/15:12

ISIN: DE000A0LD6E6