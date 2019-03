Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für United Internet vor Zahlen zum vierten Quartal von 54 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet-Konzerns dürften den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2019 sollte solide ausfallen. Im Anlegerfokus dürfte jedoch die bevorstehende 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland stehen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005089031