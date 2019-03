Mainz (ots) - Woche 10/19 Freitag, 08.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.20 Die Trödelprofis Die Deko muss raus



12.50 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



13.35 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



14.20 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018



15.05 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



15.50 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



16.35 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



17.40 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



18.40 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



21.40 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



22.25 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



23.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



23.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018



2.00 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018



2.45 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Verrat - Mai bis September 1938 Deutschland 2018



3.30 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 4.15Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013



