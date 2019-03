Aktionäre von Dialog Semiconductor können sich seit Jahresstart 2019 über einen Kursgewinn von rund 20% freuen - am 26. Februar markierte der Titel des Chipentwicklers ein neues 12-Monats-Hoch bei 27,03 Euro. Dialog Semiconductor sorgte in dieser Woche mit dem Ausblick auf stabile Margen für eine positive Überraschung an der Börse.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das...

