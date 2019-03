Bei der Deutschen Telekom gehen derzeit viele Blicke auf die andere Seite des Atlantiks. In den USA plant der Konzern die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint. Geht der Plan für die wachstumsstarke Tochter auf, dürfte das auch der Aktie neue Impulse geben. Doch die Zweifel am Zusammenschluss bleiben, der Justizminister ist sogar persönlich in die Sache verstrickt.

