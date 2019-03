Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Rückversicherer habe seinen vorsichtigen Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose erscheine ihm konservativ, vor allem im Rückversicherungsgeschäft für Lebens- und Krankenversicherungen./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 02:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-03-07/16:08

ISIN: DE0008402215