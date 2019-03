Die NordLB hat Merck KGaA nach Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 94 Euro angehoben. Der Pharma- und Chemiekonzern habe die eigenen Ziele erreicht, wobei die solide organische Geschäftsentwicklung durch negative Währungseffekte überlagert worden sei, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2019, der eine kräftige Ergebnissteigerung aus eigener Kraft in Aussicht stelle, klinge ebenso vielversprechend wie der aktuelle Versuch eines Zukaufs in den USA./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 14:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 15:03 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-03-07/16:10

ISIN: DE0006599905