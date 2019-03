BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Wettbewerbshüter werden die vom Stromkonzern Eon angestrebte Milliarden-Übernahme des Konkurrenten Innogy genau unter die Lupe nehmen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine vertiefte Prüfung eingeleitet. Die Kommission habe Bedenken, dass das Vorhaben in mehreren Mitgliedstaaten den Wettbewerb im Strom- und Gaseinzelhandel beeinträchtigen könnte.

"Privat- und Geschäftskunden in Europa müssen Strom und Gas zu wettbewerbsfähigen Preisen beziehen können", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Unsere vertiefte Prüfung soll gewährleisten, dass die Übernahme von Innogy durch Eon hierfür hinreichenden Wettbewerb auf dem Markt erhält und keine Preiserhöhungen zur Folge hat." Bis zum 23. Juli wird Brüssel über das Vorhaben entscheiden.

Laut Vorprüfung kommen die Beteiligten auf mehreren Einzelhandelsmärkten in Deutschland, Tschechien, der Slowakischen Republik und in Ungarn auf nationaler oder regionaler Ebene zusammen auf eine starke Stellung. In einer Reihe von Mitgliedsstaaten falle ein wichtiger Wettbewerber auf dem Energieeinzelhandelsmarkt weg. Brüssel fürchtet, dass der Wettbewerbsdruck nach der Fusion nicht ausreichen würde, um die Preiserhöhungen für die Verbraucher zu vermeiden.

Eon selbst hatte den Schritt aus Brüssel erwartet. Eine Transaktion in der Größenordnung sei noch nie in Phase 1 gebilligt worden, hatte Vorstandschef Johannes Teyssen vergangene Woche gesagt. "Das geht so sicher wie das Amen in der Kirche in Phase 2." Beobachter erwarten, dass Brüssel dem Versorger auferlegt, sich in einigen europäischen Ländern von Teilen des Portfolios zu trennen.

Einen Teil des mit RWE vereinbarten Deals um die Innogy haben die EU-Kommission und das Bundeskartellamt bereits gestattet. RWE darf die Ökostromsparte der Tochter Innogy nach knapp drei Jahren wieder eingliedern und zum Abschluss der Transaktion außerdem mit knapp 17 Prozent an Eon beteiligt sein. Ende dieses Jahres soll das gesamte Geschäft besiegelt werden.

