Das Analysehaus RBC hat AB Inbev von "Top Pick" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel jedoch auf 75 Euro belassen. Rechne man Zukäufe und Fusionen sowie Synergien heraus, so seien die Margen des Bierbrauers im vergangenen Jahrzehnt gesunken, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bestehe wenig Aussicht auf wieder steigende Margen./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-03-07/16:13

ISIN: BE0974293251