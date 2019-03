Es bleibt dabei: Die Wall Street kommt in dieser Woche nicht auf Touren. Das gilt auch für den heutigen Handelstag. In Deutschland richtet sich die Aufmerksamkeit unterdessen auf die EZB.



Bei den Einzelwerten geht es um Tesla, Amazon, Tencent und General Electric. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, wie sich die Märkte in Deutschland heute bewegen.