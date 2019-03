Bei Brenntag lief das Geschäft in 2018 besser als zunächst erwartet. Auch beim Ausblick zeigt sich der Chemikalienhändler recht zuversichtlich. Daher legte die Aktie am Mittwoch nach der Bekanntgabe der Daten etwas deutlicher zu und auch am Donnerstag profitiert der Titel im frühen Handel von der Entwicklung. Neben dem Direktinvestment (A1DAHH) kann aber auch ein Bonus-Zertifikat interessant sein, welches bis Dezember gute Chancen auf eine Maximalrendite von 13 Prozent bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...