Erweitertes geschlechtsneutrales Programm erkennt alle Arten von

Familie an, ob durch Geburt oder Adoption



Genf (ots/PRNewswire) - Firmenich, das weltgrößte Parfüm- und

Geschmacksstoffunternehmen in Privatbesitz, erweitert seine bezahlte

arbeitsfreie Zeit für alle neuen Mütter und Väter auf der ganzen

Welt. Das geschlechtsneutrale Elternprogramm, das am Internationalen

Frauentag eingeführt wurde, bietet im Rahmen des Engagements des

Unternehmens, eine familienfreundliche Umgebung mit

Gleichberechtigung für alle zu gewährleisten, ein globales Minimum

von 16 Wochen voll bezahltem Urlaub[1] für die primäre

Betreuungsperson an.



"Wir möchten Firmenich zum besten Arbeitsplatz und

familienfreundlichsten Unternehmen in unserer Branche machen, und

dazu gehört in starkem Maße, eine Kultur zu fördern, in der sowohl

Männer als auch Frauen sich voll entfalten können", sagte Gilbert

Ghostine, Chief Executive Officer. "Unser erweiterter Elternurlaub

soll dazu dienen, alle unsere Kollegen zu unterstützen, unabhängig

von ihrem Geschlecht oder davon, wie sie Eltern geworden sind, damit

sie ihrem Kind gemeinsam den besten Start ins Leben geben können."



Ab diesem Jahr bietet Firmenich Elternurlaub für alle Eltern nach

Geburt oder Adoption eines Kindes an. Dadurch können Mitarbeitende,

die gerade Vater oder Mutter geworden sind, 16 Wochen bezahlten

Urlaub nehmen, wenn sie die Hauptbetreuungsperson sind. Sekundäre

Betreuungspersonen erhalten zwei Wochen. In allen Ländern, in denen

örtliche Gesetze nicht weitergehende Bedingungen vorschreiben, ist

dies ein unternehmensweiter Mindeststandard.



"Als ein familienfreundliches Unternehmen sind wir sehr stolz auf

unsere Möglichkeit, die besten Leute einzustellen, und was noch

wichtiger ist, sie in unserem Unternehmen auf ihrem Lebensweg zu

begleiten", sagte Mieke Van de Capelle, Chief Human Resources Officer

bei Firmenich. "93 % aller frischgebackenen Mütter bleiben uns nach

dem Mutterschaftsurlaub erhalten. Daher ist für uns der Fall klar,

über den herkömmlichen Elternurlaub hinauszugehen und

geschlechtsneutrale Zusatzleistungen für Eltern anzubieten. Unser

erweiterter Elternurlaub baut auf dem breiten Unterstützungssystem

von Firmenich auf, zu dem flexible Arbeitsarrangements,

geschlechtlich gleichgestellte Bezahlung sowie Fortbildungs- und

Beförderungspraktiken gehören.



Dank seines Engagements, einen vielfältigen und inklusiven

Arbeitsplatz zu schaffen, wurde Firmenich im Dezember 2018 als das

erste Unternehmen in seiner Branche und als nur eines von nur sieben

multinationalen Unternehmen weltweit als ein Arbeitgeber mit

geschlechtlicher Gleichstellung zertifiziert. Dieses Zertifikat über

die geschlechtliche Gleichstellung von EDGE (Economic Dividends for

Gender Equality) ist weltweit der führende Wirtschaftsstandard für

Arbeitsplatzvielfalt. Dieses Jahr führt Firmenich außerdem flexibles

Arbeiten ein, um seinen Mitarbeitenden mehr Wahlmöglichkeiten bei

ihrer Arbeitszeit zu geben, um am besten ihre beruflichen und

familiären Verpflichtungen vereinbaren zu können.



Elternurlaub unterscheidet sich stark von Land zu Land und wird

sich dank dieses Programms in den meisten Märkten von Firmenich

erhöhen. In Mexiko und Indonesien wird beispielsweise bezahlter

Urlaub für die Hauptbetreuungsperson von 12 auf 16 Wochen angehoben,

während in Indien einer sekundären Betreuungsperson zwei Wochen

anstatt zwei Tage zustehen werden. Im Vereinigten Königreich haben

Angestellte das Recht, bis zu 52 Wochen Elternurlaub zu nehmen, von

denen die ersten zehn Wochen voll bezahlt werden. Die heutige

Initiative erhöht den Lohnanspruch neuer Mütter um sechs Wochen.

Besondere Bedingungen gelten in den USA, mit bezahltem Elternurlaub

von bis zu 12 Wochen.



Das flexible Familienprogramm bei Firmenich bietet außerdem

Betreuung für Eltern vor und nach der Geburt eines Kindes an,

einschließlich der Anpassung der Arbeitsbedingungen für schwangere

Mitarbeiterinnen, Unterstützung für das Stillen und geschützte

Arbeitsplätze für bis zu vier Monate[1].



Über Firmenich



Firmenich wurde 1895 in Genf in der Schweiz gegründet und ist das

weltgrößte Unternehmen für Aromen und Duftstoffe in Privatbesitz.

Firmenich hat sich die Aufgabe gestellt, positive Emotionen zu

schaffen, um Wohlbefinden auf natürliche Weise zu fördern, und hat

viele weltbekannte Aromen- und Duftstoffe entwickelt, die jeden Tag

mehr als vier Milliarden Verbrauchern Freude bereiten. Als ein

Unternehmen, das für seine erstklassige Forschung und Kreativität

sowie für seine Führerschaft bei Nachhaltigkeit bekannt ist,

investiert Firmenich jedes Jahr mehr als 10 % seines Umsatzes in

Forschung und Entwicklung, um das Beste aus der Natur zu verstehen

und verantwortungsbewusst zu verbreiten. Firmenich erzielte zum

Stichtag Ende Juni 2018 einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden

Schweizer Franken. Weitere Informationen über Firmenich erhalten Sie

auf www.firmenich.com



[1] In den USA gelten besondere Bestimmungen.



