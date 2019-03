Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.03.2019 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Erwartete Zahlen und vorsichtiger Ausblick stellen kurzfristig keine Kurstreiber dar, Aktie bleibt aber attraktiv Ringmetall hat heute vorläufige Zahlen für 2018 sowie die Guidance für 2019 vorgelegt. [Tabelle] Industrial Packaging treibt Umsatz: Der Konzernumsatz 2018 entsprach mit 110,5 Mio. Euro exakt unserer Prognose. Das Segment Industrial Packaging erzielte dabei mit +10,2% auf 97,3 Mio. Euro ein leicht stärkeres Wachstum als von uns erwartet (MONe: +9,5%). Dabei entfiel jeweils rund ein Drittel des Anstiegs auf die organische Geschäftsentwicklung (+3,2%), höhere Stahlpreise (+3,4%) sowie auf Akquisitionseffekte (+3,6%). Das zweite Segment Industrial Handling schnitt mit einem Umsatzrückgang von 6,2% auf 13,2 Mio. Euro hingegen schwächer ab als von uns prognostiziert (MONe: 13,9 Mio. Euro, -1,7%). Dies impliziert für Q4 Erlöse i.H.v. 2,8 Mio. Euro und damit 15,2% weniger als im Vorjahresquartal. Wir waren aufgrund des in Q3 erstmals im Berichtsjahr erzielten Wachstums auch in Q4 von einem leichten Zuwachs ausgegangen (MONe: +4,9%). Sondereffekte etwas niedriger als erwartet: Der u.E. dennoch weitgehend erfolgreiche Verlauf der Neuausrichtung von Industrial Handling zeigt sich im Ergebnis, das mit einem EBITDA von 1,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau lag. Dies entspricht einer Margenverbesserung um 60 BP auf 9,1% (MONe: 8,7%). Im Segment Industrial Packaging ging das EBITDA aufgrund der vom Unternehmen im Jahresverlauf kommunizierten nicht operativen Sondereffekte im Rahmen der Erwartungen zurück (-6,7% auf 11,3 Mio. Euro). Die Sonderkosten fielen mit insgesamt 2,0 Mio. Euro minimal niedriger aus als von uns antizipiert (MONe: 2,1 Mio. Euro), so dass Ringmetall mit einem aEBITDA i.H.v. 12,5 Mio. Euro knapp das untere Ende der Ergebniszielspanne (12,5 bis 13,5 Mio. Euro) erreichte. Vorsichtige Guidance: Für 2019 rechnet der Vorstand mit Erlösen von 120 bis 130 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 12 bis 14 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des anorganischen Wachstumsbeitrags durch die Nittel-Übernahme (MONe: 13 Mio. Euro) impliziert das untere Ende der avisierten Umsatzspanne einen organischen Rückgang von 3%. Nach Angaben des Unternehmens sind jedoch ??zim operativen Geschäftsverlauf aktuell nur geringe bis keine rezessiven Tendenzen zu verzeichnen". Auch das EBITDA-Ziel erscheint uns angesichts des Wegfalls der Sondereffekte in der unteren Hälfte sehr vorsichtig, dürfte aber auch noch anfallende Integrations- und Optimierungskosten der jüngsten Übernahme berücksichtigen. Fazit: Der Jahresabschluss 2018 entsprach insgesamt unseren Erwartungen, der Ausblick fällt in der Tendenz jedoch leicht schwächer aus. Wir sehen darin jedoch auch einen gewissen Risikopuffer und rechnen angesichts des nach wie vor stabilen Marktumfelds im Jahresverlauf mit einer Konkretisierung nach oben. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 4,70 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17645.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2019 09:47 ET (14:47 GMT)