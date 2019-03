Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-07 / 15:57 *windeln.de beginnt Auswahlverfahren für Rotation des Abschlussprüfers * München, 7. März 2019: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Konzern"), einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa und für Kunden in China, schreibt das Mandat für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses neu aus. Der Konzern folgt damit EU-Vorschriften und Änderungen der EU-Richtline zu Abschlussprüfungen. Die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und Änderungen der Richtlinie 2014/56/EU sehen eine regelmäßige Rotation der externen Abschlussprüfer vor. Die EU-Richtlinie schreibt unter anderem vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mindestens alle zehn Jahre zu wechseln, um die Prüfungsqualität zu verbessern und zu gewährleisten. Der verantwortliche Prüfungspartner einer Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft soll demnach sieben Jahre nach dem ersten Datum der Bestellung gewechselt werden. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die letzten sieben Konzernabschlüsse der windeln.de SE geprüft (inklusive Geschäftsjahr 2018). Daher hat der Konzern in Übereinstimmung mit deutschem und mit europäischem Recht ein Verfahren gestartet, um für das Geschäftsjahr 2019 einen neuen Abschlussprüfer zu bestellen. Der Prüfungsausschuss von windeln.de verantwortet das Ausschreibungsverfahren und wird bis Ende April 2019 eine Empfehlung an den Aufsichtsrat geben. Angebote von interessierten Wirtschaftsprüfern müssen bis 28. März 2019 schriftlich bei windeln.de eingehen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Empfehlung bezüglich eines neuen Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2019 auszusprechen. Es ist geplant, dass der neue Abschlussprüfer von windeln.de auf der Hauptversammlung am 6. Juni 2019 gewählt wird. Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können ihr Interesse an der Ausschreibung bis zum 28. März 2019, 18:00 Uhr MEZ, an die zentrale Kontaktadresse investor.relations@windeln.de [1] mitteilen. *Corporate Communications* Sophia Kursawe Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: investor.relations@windeln.de *Über windeln.de* windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. *Unsere Shops*: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr [2], www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: windeln.de SE Schlagwort(e): Unternehmen 2019-03-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL193 WKN: WNDL19 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 785239 2019-03-07 1: mailto:xxx@windeln.de 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fc1de24e8c2e43782679fd87da9a97df&application_id=785239&site_id=vwd&application_name=news

