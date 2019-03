Emmanuel Macron schockte bei seiner Rede in Berlin die Zuhörer mit zahlreichen protektionistischen Elementen. So sagte der französische Präsident, dass Unternehmen, "die unsere strategischen Interessen und unsere wesentlichen Werte untergaben, wie… Datenschutz und eine Entrichtung von Steuern in angemessener Höhe", "bestraft oder verboten" werden müssten. Zudem treibt Frankreich - mangels einer europäischen Lösung - Pläne für eine Digitalsteuer überraschend schnell voran.

