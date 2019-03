Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.03.2019 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Anhaltend positive Rahmenbedingungen münden in ein erfolgreiches Jahresendquartal SMT Scharf hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 vorgelegt, die umsatzseitig deutlich über unseren Erwartungen lagen, in Bezug auf das EBIT unsere Prognosen jedoch leicht verfehlten. Signifikante Umsatzsteigerung durch RDH-Konsolidierung und hohe Nachfrage: Der Umsatzzuwachs lag über der ursprünglichen Unternehmenserwartung (58 bis 62 Mio. Euro). SMT Scharf verzeichnete einen Anstieg um 35,9% auf 70,8 Mio. Euro (MONe: 63,0 Mio. Euro). Wenngleich das Unternehmen gestern noch keinen genauen Umsatzsplit veröffentlichte, gehen wir davon aus, dass die im Februar 2018 übernommene RDH Mining Equipment wie bereits auf 9M-Basis zu einem Großteil der Erlösausweitung beigetragen hat. Auch organisch dürfte SMT Scharf ein zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum generiert haben, bei dem erneut China der stärkste Wachstumstreiber gewesen sein sollte. Der Umsatz in Q4 verzeichnete mit +40,3% auf 23,7 Mio. Euro einen im Vergleich zu 9M überproportionalen Anstieg. Produktmix und Marktanteilsgewinne beeinträchtigen Marge: Mit 5,3 Mio. Euro lag das EBIT sowohl 17,8% über dem Vorjahresniveau als auch in der oberen Hälfte der vom Unternehmen antizipierten Bandbreite von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro. Dennoch blieb die Wachstumsrate deutlich hinter der Erlösentwicklung zurück. Wir gehen davon aus, dass SMT Scharf wie schon in Q3 durch einen gestiegenen Anteil des Neuanlagengeschäfts und allgemeine Kostensteigerungen auch im Abschlussquartal eine höhere Materialaufwandsquote zu verbuchen hatte. Zudem sollte sich die technische Integration von RDH leicht negativ auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Zusätzlich dürfte sich ein preisaggressiveres Auftreten zur Ausweitung von Marktanteilen negativ auf die Profitabilität ausgewirkt haben. Hierdurch sollte es SMT Scharf jedoch gelingen, die installierte Basis seiner Produkte zu vergrößern, um mittelfristig das hochmargige After-Sales- und Servicegeschäft weiter zu stärken. Nachlagerung des Bergbauzyklus sollte sich weiterhin positiv bemerkbar machen: Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Rohstoffpreise und der Tatsache, dass Investitionen in Bergbauausrüstung gegenüber dem Rohstoffzyklus 0,5 bis 2 Jahre nachgelagert sind, dürfte das Marktumfeld für SMT Scharf trotz hoher Wettbewerbsintensität vorteilhaft bleiben. Darüber hinaus plant das Unternehmen, nach dem erfolgreichen Abschluss der finanziellen und vertrieblichen Konsolidierung von RDH, durch die technische Integration weitere Synergien zu heben. Wir gehen dementsprechend davon aus, dass SMT Scharf im Zuge seiner Bilanzpressekonferenz am 29. März 2019 einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben wird. Fazit: Wenngleich sich das hohe Umsatzniveau noch nicht vollständig in der derzeitigen Profitabilität widerspiegelt, erwarten wir für SMT Scharf 2019 ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir halten die jüngste Underperformance für nicht gerechtfertigt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 19,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17647.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2019 10:17 ET (15:17 GMT)