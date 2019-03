Die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto knickt heute um mehr als sieben Prozent ein. Ein Desaster - auf den ersten Blick. Doch schuld an dem Rücksetzer sind nicht etwas schwache Produktions- oder gar Finanzzahlen. Auch an den Rohstoffmärkten kam es zu keinerlei Verwerfungen. Vielmehr wir die Aktie heute ex Dividende gehandelt. Und dazu gab es auch eine Sonderdividende in Höhe von 2,43 Dollar.

