Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Hochtief nach Jahreszahlen für 2018 von 152 auf 158 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund für das neue Kursziel seien ihre angehobenen Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2019 in den einzelnen Sparten, schrieb Analystin Olivia Peters in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich der Ausblick auf das Amerika-Geschäft inzwischen verbessert./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 05:28 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006070006