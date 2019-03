Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Remo Technology, Entwickler der weltweit ersten Auto-Director-KI-Kamera, gab bekannt, dass sein Vorzeigeprodukt, OBSBOT Tail, den Red Dot Award in der Kategorie Produktdesign gewonnen hat.



Der Red Dot Award gehört seit 60 Jahren zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Design. Über 5.500 am Wettbewerb teilnehmende Produkte wurden im Rahmen der Preisvergabe einzeln getestet. In diesem Jahr traf man dort eine einheitliche Entscheidung über die Gewinner, die für außergewöhnliches Design und herausragende Innovationen stehen.



Der OBSBOT Tail überzeugte die Jury mit seiner ausgefeilten und durchdachten KI-gestützten Kamera, die perfekte Aufnahmen erzeugt, ohne dass jemand die Kamera hält oder ausrichtet. Zu den Highlights des OBSBOT Tail gehört die Möglichkeit, 360 Grad um einen dreiachsigen stabilisierten Kardanring zu schwenken und mit einem 3,5-fachen optischen Zoom-Objektiv zu filmen, was mit einem kompakten Design von nur 18,5 cm x 8,4 cm erreicht wird.



"Wir freuen uns sehr, mit dem Red Dot Award ausgezeichnet zu werden", sagte Bo Liu, CEO und Gründer von Remo Technology. "OBSBOT Tail hat in Zusammenarbeit mit Tänzern, Athleten und Vloggern nicht nur ein innovatives Design entwickelt, das es einfacher denn je macht, Bewegungen einzufangen, sondern er steht auch für unsere Mission, Menschen zu inspirieren, sich selbst kreativ zu filmen."



Der OBSBOT Tail kann jetzt für einen Frühbucherpreis von 489 USD auf Kickstarter vorbestellt werden (https://www.kickstarter.com/proje cts/883386176/OBSBOT-tail-the-worlds-first-auto-director-ai-came?ref= 4n5ptc).



Remo Technology erhielt bereits die Auszeichnung "Discipline Product" in der Kategorie Design des iF Design Award 2019 (https://ww w.prnewswire.com/news-releases/obsbot-tail-by-remo-tech-wins-if-desig n-award-2019-300804007.html).



Die Pressemappe von Remo Technology finden Sie hier (https://drive .google.com/drive/folders/1JRvqXm9ZMVj8to-NNEJsm_PdQHrtNYTH?usp=shari ng).



Informationen zu Remo Tech



Das 2016 gegründete Unternehmen Remo Technology mit Hauptsitz in Shenzhen, China und einem Forschungszentrum in Hangzhou, China entwickelt Kameras, die sich mit neuen Ideen und Technologien, wie etwa durch den Einsatz von KI-Systemen, über die Grenzen der traditionellen Kamerabranche hinwegsetzen. Als Hauptmarke von Remo Tech präsentierte "OBSBOT" der Welt im Januar 2019 die erste Auto-Director-KI-Kamera "OBSBOT Tail".



Weitere Informationen zu Remo Tech erhalten Sie unter http://remo-ai.com/



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808363/Logo.jpg



Pressekontakt: Elisa Tong +86-13552042308