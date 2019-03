RCM Beteiligungs AG: Aufsichtsratsmitglied Peter Weiss verstorben DGAP-Ad-hoc: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges RCM Beteiligungs AG: Aufsichtsratsmitglied Peter Weiss verstorben 07.03.2019 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit großer Trauer teilt die RCM Beteiligungs AG mit, dass sie heute erfahren hat, dass Herr Peter Weiss, Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, gestern verstorben ist. Herr Weiss hat dem Aufsichtsratsgremium der RCM Beteiligungs AG seit dem Jahr 2010 angehört und war seitdem für den gesamten Aufsichtsrat und den Vorstand immer ein kluger und sachverständiger Berater. Herr Weiss war ebenfalls zum Aufsichtsrat in den Konzerntochtergesellschaften SM Wirtschaftsberatungs AG, SM Capital AG und SM Domestic Property AG bestellt. Über die Nachfolge von Herrn Weiss wird in Kürze eine Entscheidung getroffen. RCM Beteiligungs AG Der Vorstand Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Reinhard Voss Vorstand RCM Beteiligungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Tel.: 07031-4690964 mobil: 0172-4892740 reinhard.voss@rcm-ag.de Über die RCM Beteiligungs AG: Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY). 07.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RCM Beteiligungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: 07031-4690964 Fax: 07031-4690966 E-Mail: reinhard.voss@rcm-ag.de Internet: www.rcm-ag.de ISIN: DE000A1RFMY4, A0TFWA WKN: A1RFMY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785177 07.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFMY4 A0TFWA AXC0220 2019-03-07/14:56