Ad-hoc-MITTEILUNG Mitteilung gemäß Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Dr. Michael Ramroth zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Biotest AG bestellt Dreieich, 7. März 2019. Der Aufsichtsrat der Biotest AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Dr. Michael Ramroth (58) mit Wirkung zum 1. Mai 2019 zum Vorstandsvorsitzenden der Biotest AG bestellt. Er wird den Vorstandsvorsitz von Herrn Dr. Bernhard Ehmer (64) übernehmen, der diesen viereinhalb Jahre innehatte und wie geplant aus Altersgründen ausscheidet. Dr. Ramroth ist seit dem Jahr 2004 Mitglied des Vorstands der Biotest AG. Er wechselte von der Position als Vorstand Unternehmensentwicklung bei der damaligen MG Technologies AG zu Biotest. Zuvor war er bei demselben Unternehmen als CFO tätig, in der Zeit von 1997 bis 1999 Vorstand der CeramTec AG und von 1990 bis 1997 Leiter der Abteilung Business Development bei der Metallgesellschaft AG. Dr. Ramroth ist Jurist und hat seine Promotion im Fach Volkswirtschaftslehre erworben. Neben Dr. Michael Ramroth als Vorstandsvorsitzendem wird dem Vorstand der Biotest AG weiterhin Dr. Georg Floß als COO angehören, der ab dem 1. Mai 2019 zusätzliche Verantwortung übernehmen wird. Dr. Bernhard Ehmer steht der Biotest AG dankenswerter Weise weiterhin für strategische Projekte als Berater zur Verfügung. Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper für verschiedene Krebsindikationen und Systemischen Lupus Erythematodes (SLE). Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.