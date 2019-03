Die überraschende geldpolitische Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Kurse deutscher Staatsanleihen auf einen Höhenflug geschickt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future mit Laufzeit bis Juni stieg um 0,52 Prozent auf 164,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel um 0,06 Prozentpunkte auf 0,063 Prozent. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2016.

Die EZB hat mit einer erneuten Lockerung der Geldpolitik viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Notenbank will den Leitzins nun bis mindestens Ende 2019 nicht anheben. Zudem kündigte sie neue Geldspritzen für die Banken an. EZB-Präsident Mario Draghi begründete die Entscheidung mit den deutlich gesenkten Konjunkturprognosen und einer tiefgreifenden Unsicherheit. Er verwies unter anderem auf den Handelsprotektionismus und die Abschwächung in China.

"Eine Leitzinswende hat sich jedenfalls auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben" kommentierte Alexander Krüger, Chefvolkswirt beim Bankhaus Lampe. "Alles in allem zeige das EZB-Vorgehen, dass ihr extremer Krisenmodus zum Standard geworden ist - die Japanisierung des Euroraums schreitet voran."

Besonders deutlich war der Renditerückgang in Italien. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank um 0,12 Prozentpunkte auf 2,47 Prozent. Italienische Banken hatten besonders stark die bisherigen Langfristkredite nachgefragt./jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0285 2019-03-07/17:56